Очередная, сорок четвертая, сессия Государственного Совета Чувашской Республики шестого созыва состоится сегодня, 15 октября 2020 года, в Большом зале заседаний Дома правительства (г. Чебоксары, Президентский бульвар, дом 17). Начало в 10 часов.

Онлайн-трансляция заседания будет доступна на официальном сайте Государственного Совета Чувашской Республики в разделе «Сессии».