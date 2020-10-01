«Умных» остановок в Чебоксарах стало больше

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Еще 25 остановок в Чебоксарах стали «умными». Их оборудовали электронными информационными табло, где можно посмотреть время до прибытия автобуса или троллейбуса, прогноз погоды и важные сообщения.
Где именно должны появиться электронные «помощники», подсказали жители города. Голосование прошло весной на портале «Открытый город».
Об участии горожан будет напоминать своеобразная печать на табло — на оборотной его стороне стоит надпись «Одобрено на портале «Открытый город». Как сообщили в администрации Чебоксар, теперь в столице больше 150 «умных» остановок.

Опубликовано: 14 октября 2020 г.


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