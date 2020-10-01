«Умных» остановок в Чебоксарах стало больше

Еще 25 остановок в Чебоксарах стали «умными». Их оборудовали электронными информационными табло, где можно посмотреть время до прибытия автобуса или троллейбуса, прогноз погоды и важные сообщения.

Где именно должны появиться электронные «помощники», подсказали жители города. Голосование прошло весной на портале «Открытый город».

Об участии горожан будет напоминать своеобразная печать на табло — на оборотной его стороне стоит надпись «Одобрено на портале «Открытый город». Как сообщили в администрации Чебоксар, теперь в столице больше 150 «умных» остановок.