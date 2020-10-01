На единовременные выплаты многодетным семьям направлено 79 млн рублей

Как рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, такую денежную помощь в размере 5 тыс. рублей согласно Указу Главы Чувашии от 18 июля было решено оказать многодетным семьям для подготовки детей к школе. Социальная выплата полагалась на каждого школьника семьи. Право на нее семья имела в том случае, если ее среднедушевой доход не превышал величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в республике. Заявления от родителей принимались с 10 августа до 1 октября.

На эту меру поддержки республика направила более 79 млн рублей. Всего, по словам министра, помощь будет оказана семьям, в которых воспитывается почти 16 тысяч школьников. Кстати, часть выплат на 11 тысяч детей уже поступила, остальные получат деньги в ближайшее время, заверила Алена Елизарова. По ее мнению, единовременная выплата стала весомой и своевременной поддержкой многодетным семьям республики в условиях пандемии.

Нужно это направление развивать, отметил Олег Николаев, и кроме того, поручил Минобразования Чувашии продумать, как распространить на республику чебоксарский опыт введения сертификатов на дополнительное образование детей: «Так мы с одной стороны поддержим талантливых ребят, с другой — эффективнее будем использовать бюджетные средства».