Более 20 предприятий АПК Чувашии участвуют в агропромышленной выставке «Золотая осень-2020»

С выставкой ознакомился премьер-министр России Михаил Мишустин, лично посетив несколько студий. По словам премьера, проведение выставки в онлайн-формате позволяет показать, «насколько агропром цифровизировался». Как подчеркнул он, «цифровизация не заменит свежий хлеб, вкусные овощи и фрукты, однако она очень здорово помогает работникам села и агропромышленникам, так как позволяет осуществлять правильное планирование, сокращение затрат».

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза республики, посетители форума смогут осмотреть экспозиции на специально разработанной интернет-платформе. На площадке Чувашской Республики можно ознакомиться с достижениями в области сельского хозяйства, а также с сайтами, ассортиментом выпускаемой продукции и информацией о ведущих организациях агропромышленного комплекса региона.

В числе экспонентов АО «АККОНД», ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» и другие. Наши представители поборются в отраслевых конкурсах, в том числе на лучшую семейную животноводческую ферму, лучшего начинающего фермера, лучший сельхозпотребительский кооператив. Есть также номинация «Формирование комфортной среды жизнедеятельности на сельских территориях».

В рамках выставки пройдет сессия «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции АПК»: лучшие практики». Чувашская Республика входит в рейтинг субъектов экспортеров продовольствия. За 9 месяцев текущего года из республики экспортировано продукции АПК на сумму 21,3 млн долл. США, рост к аналогичному периоду прошлого года на 31,5%.

В рамках «Золотой осени» запланирована насыщенная деловая программа. Она также пройдет в дистанционном режиме, что позволит всем желающим присоединиться к экспертным дискуссиям. В ходе более 40 деловых мероприятий участники рынка АПК обсудят весь комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли.

фото cap.ru

Аграрии Чувашии покажут свою продукцию и посоревнуются в конкурсах.