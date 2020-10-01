Ситуация с коронавирусом в Чувашии стабильная

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике оценивает ситуацию с заболеваемостью вирусом COVID-19 в Чувашии как стабильную и спокойную. В еженедельном докладе на очередном заседании регионального оперштаба по коронавирусу об этом сообщила и.о. руководителя ведомства Елена Прокопьева.

Она рассказала, что за последние сутки зарегистрировано 26 новых случаев заболеваний. Также стабилен уровень еженедельной заболеваемости.

«На прошлой неделе зарегистрировано 185 случаев COVID-19, и еженедельный прирост заболеваемости по Чувашской Республике составляет 0,3%. Хотя в целом по стране еженедельный прирост составляет 0,6%», – проинформировала представитель территориального органа Роспотребнадзора.

Опубликовано: 3 октября 2020 г.


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