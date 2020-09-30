В Канашском районе отремонтировали мост на «юбилейные» деньги

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По инициативе Главы Чувашии Олега Николаева в честь 100-летия Чувашской автономии каждый населенный пункт региона получил по 100 тысяч рублей. Жители деревни Вурман-Янишево единогласно решили на эти деньги облагородить переход вдоль оврага.
По сути это насыпной мост, который соединяет две улицы: Ленина и 50 лет Октября, рассказали в администрации Ямашевского сельского поселения.
Прежний переход доставлял немало хлопот местным жителям: осенью и весной в слякоть по такому мосту невозможно было пройти, не увязнув, а проезжающие на машинах «молокосборщики» нередко застревали. Жители деревни на собраниях граждан не раз поднимали вопрос о том, что нужно благоустроить это место. Благодаря поддержке руководства республики появились необходимые средства. Переход укрепили, выровняли и покрыли щебнем. Работы выполнило общество «Рудрес», активно помогали в строительстве и жители деревни.

Опубликовано: 30 сентября 2020 г.


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