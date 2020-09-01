Четверо покупателей автозапчастей из Чебоксар стали жертвами мошенника

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Прокуратура Чебоксар утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего уроженца Башкортостана, обвиняемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданам.
По версии следствия, с марта прошлого года по март нынешнего мужчина обманул четырех жителей Чебоксар, которые «клюнули» на его объявление, размещенное на популярном сайте, о продаже и поставке запчастей на транспортные средства. Не имея реальной возможности и намерений к исполнению взятых на себя обязательств, мужчина похитил у граждан в общей сложности более 65 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый в полном объеме возместил причиненный потерпевшим имущественный вред. Дело уже в суде.

Опубликовано: 28 сентября 2020 г.


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