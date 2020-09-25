В этнокомплексе «Амазония» посадили 300 кустов роз и 50 елей

Как рассказали в парке, саженцы роз сорта «ругоза» были выращены в Чувашии. Это наиболее приспособленный к российским холодам сорт роз, он может выращиваться без зимнего укрытия, поэтому для посадки решили выбрать именно его. Кроме того, «ругоза» весьма устойчива к загрязнению воздуха и почвы, что тоже добавило плюсов в копилку аргументов выбора этого вида. Родина «ругозы» — Дальний Восток, но растет она и в средней полосе.

При благоприятных условиях «ругоза» может вырасти до двух метров в высоту. В конце сентября листья растения приобретают красноватый оттенок, а плоды ярко-красного или темно-оранжевого цвета эффектно выделяются на фоне густой листвы.

Напомним, что недавно в парке были посажены ели. Они тоже родом из Чувашии. Подготовила почву и выполнила перевозку одна из местных фирм, а вот сажали их уже «всем миром». Участники прошедшего в Доме правительства совещания по координации деятельности при тушении лесных пожаров, взяв в руки лопаты, собственноручно занялись посадкой деревьев. Среди них — сотрудники и специалисты Минприроды Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Самарской и Пензенской областей, представители Генпрокуратуры Чувашии и МЧС России по Приволжскому федеральному округу.

Озеленение территории проходило в рамках акции «Сохраним лес», которая проводится при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства. В рамках этого проекта в конце сентября и в начале октября планируется высадка еще 13500 сосен в Заволжье.

Фото cap.ru

«Ругозу» можно выращивать не только для красоты. Плоды растения обладают богатым поливитаминным составом. Их широко используют в кулинарии и народной медицине.