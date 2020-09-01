Пьяный сельчанин обиделся на главу поселения и пошел жечь клуб

28-летний житель деревни Торханы Красночетайского района признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.

В тот день изрядно выпивший молодой мужчина за что-то обиделся на главу Испуханского сельского поселения и в отместку решил сжечь сельский клуб. Он кирпичом разбил стекло в окне уже не работающего «очага культуры», поджег пластиковую бутылку с зажигательной смесью и бросил в оконный проем, а сам скрылся с места преступления. «Преступный умысел не был доведен до конца ввиду своевременного прибытия пожарной службы, которую в том числе вызвал сам поджигатель», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ядринский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил парню наказание в виде 1 года лишения свободы условно, установив ему испытательный срок в 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Лариса Сорокина