Задолженность перед безработными будет погашена в ближайшие дни

«Хочу всех успокоить, 107 млн рублей в республику поступили, — сообщил вчера журналистам руководитель Центра занятости населения Чувашии Александр Зайцев. — Один-два дня уйдет на выплату пособий по безработице в полном объеме».

По его словам, задержка с выплатами возникла из-за изменений в законодательстве и носила технический характер. Напомним, в сентябре Правительство России пролонгировало выплату пособия в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет. А прогноз необходимых средств производился исходя из срока выплаты только до 1 сентября 2020 года, поэтому возникла дополнительная финансовая потребность.