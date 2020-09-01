Тысяча семей республики не обратились за пособиями. 30 сентября – последний день приема заявлений

Республиканское отделение Пенсионного фонда напоминает, что заканчивается срок оформления временных детских пособий, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, право на такую господдержку имели семьи с детьми, родившимися после 11 мая 2004 года. Суммы пособий различаются в зависимости от возраста детей и их количества в семье. Так, на детей до трех лет (родившихся в период с апреля 2017 года по 30 июня 2020 года) родители могли получать по 5 тысяч ежемесячно с апреля по июнь текущего года. А с июня государство выплатило по 10 тысяч родителям, опекунам, усыновителям, воспитывающим детей в возрасте от 3 до 16 лет. Еще по 10 тыс. рублей семьям перевели, если они получили хоть одно из указанных пособий.

Кстати, право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют также семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста в период с 1 июля по 30 сентября.

Оформить все эти пособия можно только до 1 октября. Далее прием заявлений Пенсионный фонд прекращает. На сегодняшний день, сообщает республиканское отделение, около тысячи семей Чувашии не обратились за выплатами, и акцентирует внимание на том, что написать заявление важно до указанного срока, решение по нему могут принять и позже.

Заявления можно подать в клиентские службы ПФР или в электронном виде через ЕПГУ или в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ.