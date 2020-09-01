В заповеднике «Присурский» с помощью фотоловушки поймали браконьера

В начале сентября государственные инспекторы отдела охраны заповедника обнаружили в буферной зоне Алатырского участка сооруженную кем-то ловчую яму и растянутые петли. Инспекторы установили на тропе, ведущей к яме, фотоловушку. Через три дня она зафиксировала человека, который с пустыми руками вошел в лес, а вышел уже с двумя мешками явно нелегкой ноши. Руководство заповедника сообщило об этом в полицию. Первый день сотрудники охраны заповедника вместе с полицейскими напрасно просидели в засаде, а утром второго дня задержали браконьера, пришедшего проверить свою яму.

Он сознался, что в тех мешках нес мясо убитого кабана, выдал полицейским шкуру животного и показал место в лесу, где прятал ружье. Как минимум ему грозит штраф за охоту в запрещенном месте с использованием незаконных орудий охоты (яма, петли) и возмещение причиненного природе ущерба в несколько тысяч рублей.