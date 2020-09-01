В Ядрине отреставрируют старинное здание глазной лечебницы

Сейчас в этом здании 1911 года постройки, признанном объектом культурного наследия, располагается Ядринский художественно-краеведческий музей. Как сообщают в музее, между МБУ «Централизованная музейная система» Ядринского района ЧР и ООО «РАС» заключен контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей. Планируется, что здание старой глазной лечебницы будет приспособлено для современного использования уже к концу текущего года. За три месяца заменят крышу, электроснабжение, канализацию, окна и двери, будет проведена внутренняя отделка второго и частично первого этажа. В 2021–2022 годах реставрация здания продолжится, последним штрихом станет благоустройство прилегающей территории. Музей будет обустроен по последнему слову музейного дела. В частности, музей станет доступен для посещения людей с ограниченными возможностями.