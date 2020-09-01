В Ядрине отреставрируют старинное здание глазной лечебницы

Сейчас в этом здании 1911 года постройки, признанном объектом культурного наследия, располагается Ядринский художественно-краеведческий музей. Как сообщают в музее, между МБУ «Централизованная музейная система» Ядринского района ЧР и ООО «РАС» заключен контракт на сумму свыше 14 миллионов рублей. Планируется, что здание старой глазной лечебницы будет приспособлено для современного использования уже к концу текущего года. За три месяца заменят крышу, электроснабжение, канализацию, окна и двери, будет проведена внутренняя отделка второго и частично первого этажа. В 2021–2022 годах реставрация здания продолжится, последним штрихом станет благоустройство прилегающей территории. Музей будет обустроен по последнему слову музейного дела. В частности, музей станет доступен для посещения людей с ограниченными возможностями.
Опубликовано: 22 сентября 2020 г.
Читайте также:
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Вся жизнь — забота о людях
Храм в Вурнарском районе ждет второго рождения
Хроника катастрофы бомбардировщика ТБ-7 в окрестностях Канаша
Перепись населения как зеркало эпохи
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
В Москве реставрируют полотна из Чувашского художественного музея
Серьги на индустриализацию и мост через Чебоксарку