Олег Николаев вступил в должность Главы Чувашии

Автор: Максим ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий
Фоторепортаж Максима Васильева:
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Опубликовано: 22 сентября 2020 г.


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Один Ответ

  1. Первый шаг: социальные выплаты работающим пенсионерам- ветеранам труда

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