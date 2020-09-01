Министр труда и социальной защиты рассказала о причинах задержки выплат пособий по безработице

Алена Елизарова на еженедельной планерке врио Главы Чувашии сообщила, что задержка выплаты пособий безработным гражданам связана с изменениями в законодательстве.

В сентябре Правительство РФ приняло решение о продлении выплаты пособий безработным гражданам, имеющим детей до 18 лет, в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. При этом при прогнозе необходимых средств расчеты производились исходя из срока выплаты только до 1 сентября 2020 года. Сейчас он продлен до 1 октября 2020 года. Соответственно возникла дополнительная финансовая потребность в эти цели.

«Проработан вопрос получения бюджетных средств. В ближайшие дни мы ожидаем поступления следующего федерального транша. Долг будет закрыт в установленные законодательством сроки », — заверил министр.

Олег Николаев поручил держать ситуацию под контролем и оперативно реагировать на обращения безработных граждан.