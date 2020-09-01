На участие в Кроссе нации уже подано 766 заявок

Всего же на старт, сообщают в Минспорта республики, по предварительным прогнозам выйдут более тысячи человек.

Дело в том, что участники первых двух массовых забегов могут получить номера уже в день соревнований у мандатной комиссии, которая будет работать на месте с 8.30 до 11 часов. Чтобы получить допуск на старт, всем бегунам нужна будет справка от врача.

Напомним, сам Кросс нации состоится 19 сентября. В этом году его трасса пройдет по реконструированной Московской набережной, а стартовый городок будет расположен в районе центрального пляжа. Торжественная церемония открытия соревнований начнется в 11.45. А далее по программе — пять забегов протяженностью в один и два километра.

СПРАВКА «СЧ» Первый Кросс нации в России состоялся в 2004 году. Нынче его проведут в 85 регионах страны.

Фото из архива редакции