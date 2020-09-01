Жители Чувашии осуждены за кражу спиртного из магазина

Цивильский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту хищения из магазина двумя местными жителями бутылки водки.

Для этого они разработали план, который казался им весьма удачным. Первой в магазин зашла женщина, где взяла с витрины винно-водочной продукции поллитровку, перенесла ее в другую часть торгового зала и спрятала на витрине с хлебобулочными изделиями. Потом в магазин зашел мужчина и незаметно для окружающих забрал спрятанную в хлебе бутылку водки. Скрыв ее под одеждой, он беспрепятственно удалился из магазина. В суде воришки признались в краже водки. Мужчина приговорен к шести месяцам условного лишения свободы, а его сообщница — к 400 часам обязательных работ.

А в Чебоксарском районе мужчина унес из магазина «Пятерочка» две бутылки коньяка, каждая стоимостью 983 рубля. Спрятав коньяк в рюкзак, он без приключений прошел кассовую зону магазина и благополучно удалился. По судебному приговору также должен обязательно отработать более 400 часов.

Условный срок заработал житель Ядринского района за грабеж, совершенный в магазине. Он взял с поддона, стоявшего в зале, упаковку с макаронными изделиями весом 5 кг, стоимостью 226 рублей. Причем сделал это открыто, на глазах у заведующей магазином, не реагируя на ее призывы вернуть похищенный товар. Женщина догнала похитителя на улице и попыталась забрать упаковку с макаронами, но тот отогнал ее, ударив по ногам. В суде тоже каялся за преступление, которое относится к категории тяжких. И все же отделался условным сроком.