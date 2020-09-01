На Красной площади появится зимний световой фонтан

С окончанием летнего сезона фонтан на Красной площади в Чебоксарах готовят к зимней «спячке». Из чаш и труб сливают воду, саму конструкцию накрывают защитными сооружениями и деревянными щитами. Такие меры предосторожности должны исключить возможность повреждения во время уборки снега снегоуборочной техникой и защитить коммуникации от низких температур и неблагоприятных погодных условий. Подобная работа, кстати, будет проведена со всеми фонтанами города. Но самое главное, что для создания позитивного настроения зимой, летний фонтан будет заменен на зимний световой вариант. Любимое место отдыха горожан и гостей столицы заиграет новыми огнями.