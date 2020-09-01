На чебоксарском предприятии незаконно хранили радиоактивные приборы

Чебоксарская коммерческая организация, занимающаяся утилизацией средств защиты органов дыхания, длительное время хранила на своей территории промышленные приборы радиохимической разведки в комплекте с закрытыми радионуклидными источниками.

Прокуратура Калининского района и специалисты Ростехнадзора в ходе проверки установили, что организация безвозмездно приобрела эти приборы, списанные с учета одного из государственных учреждений Республики Карелия. Затем их перевезли в нашу республику.

Деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе радионуклидные источники, подлежит регистрации в уполномоченных органах. Но организация этого не сделала, поэтому контроль за хранением и эксплуатацией приборов должным образом не осуществлялся. Сейчас они вывезены за пределы Чувашии.

По факту нарушения норм и правил в области использования атомной энергии прокуратура возбудила в отношении организации административное дело. Также инициирована доследственная проверка в правоохранительных органах — там выяснят, есть ли в действиях руководства юридического лица состав преступления, предусмотренного ст. 220 УК РФ (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами).

В прокуратуре отметили, что проведенные замеры показали отсутствие превышения показателей радиационного фона в местах бывшего хранения приборов и на прилегающей территории.