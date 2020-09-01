В Вурнарском районе бывший зять напал с ножом на тестя

На 59-летнего жителя села района в минувшую субботу в половине шестого вечера, когда он находился за своим огородом, напал мужчина в маске и камуфляжном костюме.

И, по данным следствия, нанес сельчанину не менее семи ножевых ранений, а затем скрылся. Мужчина остался жив благодаря своевременной квалифицированной медицинской помощи. По подозрению в преступлении задержан 33-летний бывший зять потерпевшего. Ему инкриминируется покушение на убийство, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Идет следствие, назначены необходимые судебные экспертизы. Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.