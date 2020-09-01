В Чувашии голосование идет на 1156 избирательных участках

Ровно в девять утра в первый день голосования в республике заработал Единый информационный центр выборов в Чувашии. В прямом эфире удачи всем участникам этой трехдневной выборной гонки пожелали Александр Цветков, председатель Центризбиркома Чувашии, Александр Белов, главный редактор интернет-газеты «Правда ПФО» и руководитель Единого информцентра, и Дмитрий Донсков, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Чувашии.

Появление такого информцентра в республике Александр Белов назвал настоящим прорывом. Представить такое еще совсем недавно ему казалось невозможным. Теперь же здесь на одной площадке могут собираться эксперты, журналисты, политологи и все, кого интересуют выборы. Двери Центра дизайна в бизнес-центре «Республика», где открылась площадка для наблюдения за ходом голосования, по словам участников пресс-конференции, открыты для всех. В том числе и для самих кандидатов.

Место расположения информцентра, кстати, в каком-то смысле стало символичным. «Центр дизайна – место креативное, это не какое-то казенное учреждение», — подметил Дмитрий Донсков. Прийти сюда, по утверждению участников пресс-конференции, может любой желающий и лично убедиться в его открытости, если у кого-то есть какое-то недоверие к выборному процессу. «Придите и проверьте», — порекомендовали в информцентре.

Сегодня в Чувашии в 8 утра открылись 1156 избирательных участков, сообщил Александр Цветков. С некоторых из них стала поступать информация об очередях из желающих проголосовать. Ситуацию уже взяли под контроль – ведь главной задачей многодневного голосования ставилось как раз развести потоки избирателей.

В течение трех дней в информцентре будут работать несколько десятков наблюдателей со всей страны. А сегодня с самого утра в пресс-центре уже кипит работа: здесь готовят материалы журналисты не только региональных, но и федеральных СМИ. Несколько раз в день из информцентра будут вестись прямые трансляции в Интернете, а 13 сентября здесь рассчитывают работать в прямом эфире весь день.

Следующее прямое включение здесь проведут сегодня в 16.00. О ходе голосования и явке избирателей расскажет Александр Цветков, руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская проинформирует, как обеспечивается санитарная безопасность на участках. Свою оценку выборам в Чувашии также даст политотолог, эксперт фонда «Либеральная миссия» Александр Кынев.