Предприниматель продал сельскому поселению старые трансформаторные подстанции под видом новых

Госзакупки должны быть прозрачными и заранее спланированными

Коррупционные нарушения — одна из наиболее существенных и актуальных проблем сферы государственных и муниципальных закупок. И традиционно считается зоной особого внимания государства, вкладывающего в них огромные деньги, которые нередко используются не по целевому назначению.

На торги под чужим именем

К примеру, в Чебоксарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя коммерческой организации, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с бюджетными деньгами. По версии СУ СКР по Чувашии, в декабре 2017 года, зная, что его фирма признана банкротом и не может участвовать в электронных аукционах, решился на авантюру.

В районе были объявлены торги на приобретение и поставку двух новых трансформаторных подстанций. Чтобы попасть в число претендентов на столь денежный заказ, предприниматель использовал свою знакомую — директора и единственного учредителя другой коммерческой организации. Для начала убедил ее, что имеет возможность поставить необходимое оборудование. А затем принял участие в торгах от имени ее организации по заведомо низкой цене, предложенной за поставку подстанций.

Позже с администрацией Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района был заключен муниципальный контракт, который по бумагам был вроде бы исполнен. Только выяснилось, что под видом новых подрядчик поставил поселению бывшие в употреблении трансформаторные подстанции, а администрация оплатила их покупку. В результате бюджету Чебоксарского района был причинен материальный ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Скоро предприниматель предстанет перед судом. Кстати, в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб, поставив, как предполагалось муниципальным контрактом, новые трансформаторные подстанции.

В Красночетайском районе подрядчик изготовил поддельные документы о принятии фактически невыполненных работ по ремонту дороги в деревне Аликово по муниципальному контракту, заключенному с администрацией Большеатменского сельского поселения. И необоснованно благодаря поддельным документам получил более 270 тысяч рублей в то время, когда 50 процентов работ были фактически не выполнены. Только в ходе следствия предприниматель завершил ремонт дороги. Поэтому и отделался судебным штрафом. Другое дело — в отношении главы сельского поселения — находится на стадии предварительного следствия в СУ СКР по Чувашии.

Напомним, как сообщала «СЧ», в вурнарской школе № 1 к началу учебного года не был завершен капремонт. Врио Главы республики расценил это как чрезвычайное происшествие и назвал такую организацию работы плодом халатного отношения к своим обязанностям всех, к ней причастных. Констатировал, что после заключения контракта с подрядчиком администрация района «абсолютно не сопровождала его исполнение, уповая на некие устные разговоры».

В муниципалитетах подрядчикам вольготно?

На недавнем заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции тема закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд стала ключевой. Конечно же, обсуждались меры по улучшению ситуации, системные недостатки по предупреждению коррупционных проявлений, которые нужно изживать. А среди таковых на первом месте — отсутствие надлежащего контроля в сфере закупок на муниципальном уровне, нехватка квалифицированных кадров.

По данным руководителя Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам Надежды Колебановой, в ходе претензионной работы ведомства в прошлом и нынешнем году с подрядчиков взыскано около 57 млн рублей неустойки, в основном за нарушение сроков исполнения контрактов, из них 50,5 млн поступило в бюджет. 19 млн подрядчики оплатили добровольно, а 31 млн был удержан при расчете по контрактам.

В нынешнем году за семь месяцев 153 контракта проверены Минфином республики на сумму почти 700 млн рублей. Нарушения зафиксированы в ходе 19 контрольных мероприятий на сумму 138,8 млн рублей, больше всего (88 млн рублей) приходится на сферу строительства, сообщил руководитель Минфина Михаил Ноздряков. Это нарушение порядка обоснования начальной максимальной цены, прием работ, не соответствующих условиям контракта или работ, не подтвержденных физическим объемом, их выполнение без разрешения на строительство, также не принимались меры по взысканию неустойки.

Олег Николаев поставил главную задачу — достичь максимальной прозрачности в области закупок. «Именно открытость, прозрачность, понятный алгоритм прохождения процедуры закупок являются серьезным профилактирующим инструментом в борьбе с коррупцией,— отметил руководитель региона. — В связи с этим правительством Чувашии в последнее время принят ряд решений. Важно активно претворять их в жизнь, чтобы искоренить коррупцию и повысить эффективность реализации задач, которые обозначает Президент страны». Он призвал усилить контроль закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Необходимо также систематизировать составление плана закупок бюджетных учреждений на три года и провести их серьезный анализ. Это позволит заранее предотвратить системные сбои и возможные нарушения.

С первого августа этого года республика переходит на автоматизацию закупок малого объема. В дальнейшем они будут проводиться с использованием электронного ресурса — портала закупок малого объема Чувашии. Это позволит сформировать конкурентную среду среди поставщиков и снизить коррупционные риски при осуществлении малых закупок. По данным Госслужбы республики по конкурентной политике и тарифам, на сегодняшний день на портале зарегистрировались только 310 заказчиков из 1500. Олег Николаев подчеркнул, что это «катастрофически маленькая цифра», и призвал руководителей органов местного самоуправления ускориться с переходом на электронный ресурс.