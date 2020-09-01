В Чебоксарах состоялась презентация Единого информационного центра на выборах-2020

Площадка для открытого диалога

Вчера в Чебоксарах состоялась презентация Единого информационного центра, задача которого — максимально полно и объективно освещать ход голосования и его результаты, работу избирательных комиссий и Штаба общественных наблюдателей на выборах 11-13 сентября.

«Создание Единого информационного центра для информирования жителей и общественности в Чувашии на время выборов — это первый опыт и первый шаг к реальной открытости, — сказал журналистам руководитель центра, известный журналист, главный редактор интернет-газеты «Правда ПФО» Александр Белов. — …Это единая площадка для открытого диалога по ходу голосования в республике. Возможность выступить на ней есть и у представителей общественности, и у представителей политических партий, у кандидатов, а также экспертов и политологов».

Для работы на этой площадке уже аккредитовались более 80 журналистов из 20 федеральных и региональных СМИ, запланировано проведение здесь около трех десятков мероприятий для СМИ с участием спикеров регионального и федерального уровня.

Единый информцентр расположен на двух этажах в здании по адресу: улица Ярославская, дом 29. Он включает в себя отдельный зал с мониторами и площадкой для СМИ и гостей, современные комфортные зоны для работы и отдыха.

С 11 по 12 сентября центр будет работать с 8.00 до 22.00 по специальному графику, а с 8.00 13 сентября начнется работа в непрерывном режиме, которая продолжится до 10.00 утра 14 сентября.

Центр оснащен беспроводным интернетом, оборудован всей необходимой оргтехникой. На большом мультимедийном экране будет вестись постоянная онлайн-трансляция. Национальная телерадиокомпания Чувашии развернула в центре выездную студию для прямых включений.

Как ожидается, 13 сентября, после закрытия избирательных участков в Единый информцентр прибудут кандидаты на должность Главы республики и поделятся своими впечатлениями о том, как проходило голосование.

За ходом выборов из Единого информационного центра в Чебоксарах будут наблюдать и известные федеральные эксперты — политолог Александр Кынев и почетный адвокат России Владимир Самарин.

АЛЕКСАНДР КЫНЕВ — российский ученый-политолог, специалист в области региональных политических процессов России и стран СНГ, доцент факультета прикладной политологии НИУ «Высшая школа экономики». Кандидат политических наук, автор и соавтор ряда книг, с 2007 года выступает на радио «Эхо Москвы» в качестве приглашенного эксперта.

ВЛАДИМИР САМАРИН — заместитель президента Гильдии российских адвокатов (ГРА). Почетный адвокат России и Московской области, награжден почетным знаком имени А.Н. Котельникова, серебряной медалью имени Ф.Н. Плевако, многими другими адвокатскими наградами.

Михаил Сидоров

Фото Максима Васильева

Сюда будет поступать информация о ходе голосования в режиме реального времени.