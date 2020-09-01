Санитарный вертолет перевез первых пациентов

В республику по нацпроекту «Здравоохранение» поступил вертолет, который уже доставил первого пациента из Батыревского района в столицу. В Городской клинической больнице № 1 ждали его на экстренную операцию. На эвакуацию больного потратили всего 35 минут. Это особенно важно, если понадобится эвакуировать людей с места ДТП. Медицинский модуль вертолета оборудован так же, как реанимобиль: во время полета врачи смогут оказывать пострадавшему необходимую медицинскую помощь, проводить интенсивную терапию. В связи с тем, что авиационные услуги предоставляются Чувашской Республике по программе развития первичной медико-санитарной помощи нацпроекта «Здравоохранение» в рамках контракта с АО «Русские вертолетные системы», существуют и ограничения: до конца года запланировано 47 вылетов. Это в среднем по три вылета в неделю.