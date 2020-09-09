Светлана Коледова: «Библиотеки закрывать не будут, наоборот — откроют еще…»

Какие изменения ждут городские «читальни» в ближайшие пять лет?

Полным ходом идет ремонт в библиотеке имени Валентины Чаплиной в северо-западном районе столицы Чувашии. Скоро городскую читальню будет просто не узнать: здесь появятся амфитеатр, комната тишины, библиозвукотека, коворкинг-зона, арт-стена и даже кафе. Изменится «дом книги» и по содержанию: обновится книжный фонд, появятся мультимедийная техника и современные компьютеры. И такие преображения, по словам директора МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» Светланы Коледовой, в ближайшие пять лет ждут и остальные библиотеки. Подробности — в нашем интервью с главным библиотекарем города.

— Светлана Алексеевна, чебоксарцы с нетерпением ждут открытия обновленной библиотеки. Судя по проекту, она будет уникальной?

— Это действительно так. Модернизированное пространство, богатый книжный фонд, современные технологии сделают обновленную библиотеку центром притяжения. Такая трансформация сегодня нужна всем библиотекам города, потому что мир стремительно меняется, а с ним меняется читатель. Он ценит комфорт и креатив, дорожит своим временем, чаще выбирает электронную книгу, что можно получить не выходя из дома. Только за время пандемии удаленных пользователей нашей электронной библиотеки стало в девять раз больше.

— Но и читатель, которому просто нужно ощутить в руках старую добрую книгу, останется?

— Безусловно. Услугами наших библиотек ежегодно пользуются более 118 тысяч человек, а это примерно четверть населения Чебоксар. И есть огромная категория граждан, желающая приобщиться к книге как таковой, держа ее в руках. И все же мы говорим о библиотеке нового поколения с гораздо более широкими возможностями.

СПРАВКА «СЧ» В Объединении библиотек Чебоксар — 16 библиотек-филиалов, Центральная городская библиотека имени Владимира Маяковского. Они расположены во всех районах города, за исключением новых микрорайонов.

— Что она собой представляет?

— Современная модельная библиотека — это не только книги, комфортный читальный зал, это пространство с открытым доступом к ее фондам, к самым разнообразным электронным ресурсам, с возможностями свободного обучения, общения, творчества и культурного развития. Она вполне может стать местом встреч креативной молодежи города, у которой появится возможность реализовывать на базе библиотеки свои самые интересные проекты, воплощать смелые идеи в жизнь. Здесь можно организовывать мастер-классы, знакомиться с экспертами в разных областях, узнавать о новых профессиях. Скажем, молодые люди могут попробовать поработать в каких-то дизайнерских, архитектурных программах, в графическом редакторе. Такие услуги, например, предоставляют санкт-петербургские библиотеки, Российская государственная молодежная библиотека. Уверяю, там столько посетителей, что яблоку негде упасть…

— Звучит впечатляюще! Но выполнимо ли все это у нас? На фоне того, что еще недавно из-за дефицита городского бюджета под угрозой закрытия оказалась детская библиотека имени Марфы Трубиной, столь грандиозные планы кажутся недостижимыми…

— Вы правы, проблемы есть. Все наши библиотеки (центральная и ее филиалы) располагаются на первых или цокольных этажах многоквартирных домов, построенных в 70-80-х годах. Полномасштабный ремонт не проводился ни в одной библиотеке. На сегодня материально-техническая база всех библиотек города устарела. Это и помещения, которые большей частью не соответствуют требованиям пожарной безопасности, и ветхие коммуникации, и мебель, и слабое оборудование. В двух филиалах, что находятся по проспекту Тракторостроителей и улице Ивана Франко, требуется срочный ремонт в связи с аварийной ситуацией, о чем имеется заключение экспертов. Лишь в четырех библиотеках обеспечен доступ людям с ограниченными возможностями здоровья. Все это, согласитесь, значительно замедляет процесс создания комфортной среды для посетителей библиотек.

Однако, благодаря поддержке правительства Чувашии и главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, наши планы стали вполне осуществимы, так как вошли в Комплексную программу социально-экономического развития республики на 2020-2025 годы. В ее рамках предусмотрено два ключевых направления: поэтапная трансформация уже существующих библиотек и создание библиотек в составе многофункциональных социально-культурных центров. Такие МСКЦ намечено открыть в новых и отдаленных микрорайонах города — Солнечном, Благовещенском, Заволжье…

В год планируется модернизировать по три-четыре библиотеки. Так что за пять лет мы сможем преобразовать все 16 филиалов Объединения, а также Центральную городскую библиотеку, ее обновление начнется в следующем году. В числе первых будет модернизирована и библиотека имени Марфы Трубиной. А к 2025 году мы должны добиться стопроцентного соответствия наших библиотек модельному стандарту.

— То есть можно успокоить читателей, что библиотеки закрываться не будут?

— Ни одна библиотека не закроется. Более того, повторюсь, откроется как минимум три новых. Кроме того, в рамках Комплексной программы по части модернизации библиотек предусмотрена закупка библиомобиля, который сможет обслуживать отдаленные районы города.

— Но ведь понадобятся солидные средства…

ЦИФРА: 627,7 МЛН рублей необходимо на модернизацию библиотечной сети в столице Чувашии.

— И речь идет о беспрецедентной сумме: общая потребность финансирования с учетом капитального ремонта, установки современного оборудования и программного обеспечения составляет более 627 млн рублей. Мы заручились поддержкой правительства республики и лично врио Главы Чувашии Олега Николаева, а также администрации Чебоксар, которые готовы оказать софинансирование в рамках нашего участия в национальном проекте «Культура». Могу сказать, что по федеральному проекту до 2024 года планируется модернизировать более 600 библиотек по всей России. И мы рады оказаться в их числе.

— Светлана Алексеевна, важный момент модернизации — это расширение электронных ресурсов. Таких ресурсов в интернете много, зачем активному пользователю обращаться к базам городской библиотеки?

— Конечно, есть специализированные интернет-магазины электронных книг по типу «Литрес», с которыми, кстати, мы активно сотрудничаем и где ежегодно закупаем виртуальную литературу. Только вот для обычного пользователя одна книга в таком магазине обойдется примерно в 300 рублей, а зарегистрировавшись в нашей библиотеке и купив читательский билет за символическую плату в 27 рублей, он сможет читать ее бесплатно. Конечно, в будущем библиотека планирует зарабатывать на этом: скажем, читатель покупает годовой абонемент и на выгодных условиях полноценно пользуется всеми нашими услугами.

К сожалению, пока наши цифровые возможности весьма ограничены из-за устаревших программных продуктов и слабого оборудования. Но благодаря Комплексной программе нам удастся решить эти проблемы.

— Средства на приобретение электронной литературы тоже предусмотрены?

— Да, как и пополнение книжного фонда. Ежегодно в течение пяти лет мы сможем обновлять 5% книжного фонда. Непопулярную литературу заменим на самую востребованную.

— Интересно, а какие книги во время пандемии пользовались наибольшим спросом?

— Пожалуй, роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» и серии книг Бориса Акунина.

— Надеемся, что библиотека нового формата привлечет больше читателей. Спасибо за интервью.

Фото cap.ru

О том, что смогут предложить модельные библиотеки своим читателям, Светлана Коледова рассказала на еженедельной планерке в администрации Чебоксар.