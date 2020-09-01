Пять некоммерческих организаций вошли в состав штаба наблюдения за выборами

Гражданское представительство — по соглашению

В Общественной палате Чувашии состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за предстоящими выборами Главы республики и в местные органы самоуправления.

Свои подписи под документом поставили руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Дмитрий Донсков, председатель Общественной палаты Алексей Судленков, а также представители пяти некоммерческих общественных организаций республики. В их числе Нотариальная палата Чувашии, республиканская организация по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии», общественная организация «Союз женщин Чувашии», Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Чувашская республиканская организация общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны».

Как отметил Дмитрий Донсков, штаб создан с целью обеспечения максимально прозрачного, ясного, честного, открытого процесса выборов этого года. «Сегодня мы сделали очередной шаг по формированию штаба, подписав данное соглашение. Я рад, что НКО откликнулись на наше приглашение и включились в работу. Мы также приглашаем присоединиться представителей кандидатов всех уровней, участвующих в выборах, представителей политических партий, всех неравнодушных граждан», — сказал он.

Штаб намерен охватить наблюдением за ходом голосования 11-13 сентября все избирательные участки. Обучение наблюдателей уже началось, отметил Донсков. Он также сообщил, что в Чебоксарах на протяжении трех дней голосования будет работать площадка, где будет отслеживаться вся информация, связанная с ходом выборов. Через нее сможет получить доступ к данным о процессе голосования любой представитель кандидатов на пост Главы республики, партии, общественной организации или СМИ, подчеркнул руководитель штаба.

Напомним, что штаб был создан в августе на базе Общественной палаты республики. С инициативой о его создания выступил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В Чувашии 1156 избирательных участков, на каждом планируется присутствие как минимум двух наблюдателей. Для выполнения этих задач штаб намерен привлечь более 2 тыс. наблюдателей, все они пройдут необходимое обучение. В районах будут сформированы территориальные штабы, которые заработают на базе Общественных советов муниципалитетов.