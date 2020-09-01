Стрелки из Чувашии заняли весь пьедестал Кубка в Рязани

Соревнования по практической стрельбе на Кубок спортивно-стрелкового клуба «Викинг» в Рязани ознаменовались триумфом представителей Чувашии. Наши стрелки продемонстрировали тотальное превосходство в классе «пистолет-карабин», заняв весь пьедестал почета.

Победителем в этой дисциплине стал Алексей Егоров, компанию в тройке лучших ему составили Виктор Тарасов и Андрей Беликов, занявшие второе и третье места соответственно. Все они входят в состав чебоксарского спортивно-стрелкового клуба «Арсенал».

Успех чебоксарских стрелков впечатлил организаторов турнира. В результате — их благодарность в адрес Минспорта Чувашии.

«Федерация практической стрельбы Рязанской области и спортивно-стрелковый клуб «Викинг» выражают благодарность Министерству физической культуры и спорта Чувашской Республики за участие ваших спортсменов в Кубке «Стрелкового клуба «Викинг» по практической стрельбе из пистолета и РСС. Стрелки вашего региона показали высокий уровень спортивной подготовки, что подтверждается призовыми местами», — говорится в благодарственном письме. Подписано оно Алексеем Ермолаевым, председателем Федерации практической стрельбы Рязанской области.

АНДРЕЙ БЕЛИКОВ,

генеральный директор АО «Агрофирма Ольдеевская», спортсмен-стрелок: «Желаю, чтобы наши ряды пополнило еще больше любителей этой увлекательной спортивной дисциплины. В нашем клубе можно приобрести все навыки практической стрельбы».

В соревнованиях в Рязани приняли участие 45 стрелков, в том числе — имеющие статус международного класса. Наши же стрелки показали не только свой высокий класс, но и уровень подготовки, практикуемой в спортивно-стрелковом клубе «Арсенал».

Началу развития практической стрельбы в Чувашии послужило создание клуба «Арсенал» в 2016 году. Считается, что клуб еще молод, но достижения его стрелков становятся ориентиром для других регионов. Равно как и для нас самих: доступ к занятиям в «Арсенале» открыт и для каждого желающего, благо этому виду спорта все возрасты покорны. Соответственно, появляется перспектива и самим стать участниками всероссийских соревнований, а то и международных.

ОЛЕГ ГУЛИК,

инструктор Федерации практической стрельбы Чувашии: «Что в практической стрельбе хорошо? То, что у нее нет возрастных и физических ограничений. Люди и на колясках стреляют. Хотя молодой человек будет стрелять быстрее, потому что и передвижения должны быть, и резкие ускорения».

Пока же наши стрелки участвуют в турнирах в Рязани, Йошкар-Оле. Впереди — выезд в Тольятти.

Сама по себе практическая стрельба возникла в США в 50-х годах прошлого столетия, в России — в 1996 году. Подразумевает собой набор стрелковых приемов по разнообразным мишеням, при наличии тех или иных препятствий. Стрельба производится как в статичном положении, так и при передвижении. Профессиональные стрелки получают навыки действий в условиях ситуации, приближенной к реальной.

Практическая стрельба пока не является олимпийским видом спорта, но в зрелищности уж точно не уступает стрелковым дисциплинам, которые входят в программу ОИ. Стреляют из реального боевого оружия — пистолеты Ярыгина, Макарова, «Сайга».

Намерения включить практическую стрельбу в программу Олимпийских игр у международной федерации есть. Как знать, может быть к определенному моменту на олимпийском пьедестале окажутся выпускники именно чебоксарского клуба «Арсенал».

Фото спортивно-стрелкового клуба «Арсенал»

Председатель Федерации практической стрельбы Рязанской области Алексей Ермолаев (крайний слева) наградил стрелков из Чебоксар Алексея Егорова, Виктора Тарасова, Андрея Беликова и инструктора клуба «Арсенал» Олега Гулика (слева направо).