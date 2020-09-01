Врио Главы Чувашии и министр науки и высшего образования РФ обсудили новый статус ЧГУ

Развитие системы высшего образования в Чувашии, придание ЧГУ статуса регионального опорного вуза, реконструкция одного из университетских корпусов под центр компетенций цифрового развития… Эти и другие вопросы обсудили вчера в Москве на рабочей встрече министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Вопрос о статусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова как опорного вуза, напомним, включен в комплексную программу развития Чувашской Республики. Предварительная договоренность о получении такого статуса на встрече была достигнута. Как отметил Олег Николаев, это поможет закрепить начинания республики в части развития ее научного потенциала. «Одним из инструментов научного обеспечения планов развития региона является получение Чувашским государственным университетом статуса центра стратегического и академического лидерства, — подчеркнул он. — Это позволит развивать на базе вуза необходимые для этого научные направления». Что касается реконструкции корпуса Чувашского госуниверситета, то она позволит создать современную научную базу цифрового развития, в которую войдут центры компонентной элементной базы по созданию роботизированных систем обеспечения технологического процесса в электротехнической промышленности и центр синергии.