За строительство всех социальных объектов в Чувашии будет отвечать Служба единого заказчика

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики провести семинар-совещание по организации строительного процесса. Соответствующее поручение ведомству руководитель региона озвучил после обсуждения вопроса о ходе капитального ремонта объектов социальной сферы на еженедельном совещании 31 августа.

«Прошу в течение месяца подготовиться и провести семинар-совещание по тем изменениям, которые произошли в организации строительного процесса. Я думаю, что это будет полезно и министрам, и главам администраций, потому что часть объектов у них еще останутся для реализации в статусе заказчика», – сказал врио Главы Чувашии.

По его словам, в семинаре-совещании может принять участие федеральный эксперт. Договоренность об этом достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи врио Главы Чувашии с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным в Казани в минувшую субботу.

Олег Николаев также поручил проработать вопрос по контрактам жизненного цикла при проектировании таких объектов, как новый корпус Республиканской клинической больницы и инфекционного стационара Республиканского противотуберкулезного диспансера.

Напомним, что в Чувашии функции по проектированию, сопровождению, организации строительного процесса и вводу объектов в эксплуатацию планируется возложить на Службу единого заказчика, подведомственную Минстрою республики.

Опубликовано: 1 сентября 2020 г.


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Один Ответ

  1. Закрывают единого заказчика, отрывают единого заказчика, опять закрывают, опять открывают. На моей памяти это уже третий раз. Только название меняется: центр, управление, служба…
    А качество работы этой «службы» с каждым разом всё ниже и ниже. Да и период работы неизвестен. Нет стабильности и надежности.

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