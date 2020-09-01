За строительство всех социальных объектов в Чувашии будет отвечать Служба единого заказчика

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики провести семинар-совещание по организации строительного процесса. Соответствующее поручение ведомству руководитель региона озвучил после обсуждения вопроса о ходе капитального ремонта объектов социальной сферы на еженедельном совещании 31 августа.

«Прошу в течение месяца подготовиться и провести семинар-совещание по тем изменениям, которые произошли в организации строительного процесса. Я думаю, что это будет полезно и министрам, и главам администраций, потому что часть объектов у них еще останутся для реализации в статусе заказчика», – сказал врио Главы Чувашии.

По его словам, в семинаре-совещании может принять участие федеральный эксперт. Договоренность об этом достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи врио Главы Чувашии с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным в Казани в минувшую субботу.

Олег Николаев также поручил проработать вопрос по контрактам жизненного цикла при проектировании таких объектов, как новый корпус Республиканской клинической больницы и инфекционного стационара Республиканского противотуберкулезного диспансера.

Напомним, что в Чувашии функции по проектированию, сопровождению, организации строительного процесса и вводу объектов в эксплуатацию планируется возложить на Службу единого заказчика, подведомственную Минстрою республики.