За строительство всех социальных объектов в Чувашии будет отвечать Служба единого заказчика

Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики провести семинар-совещание по организации строительного процесса. Соответствующее поручение ведомству руководитель региона озвучил после обсуждения вопроса о ходе капитального ремонта объектов социальной сферы на еженедельном совещании 31 августа.
«Прошу в течение месяца подготовиться и провести семинар-совещание по тем изменениям, которые произошли в организации строительного процесса. Я думаю, что это будет полезно и министрам, и главам администраций, потому что часть объектов у них еще останутся для реализации в статусе заказчика», – сказал врио Главы Чувашии.
По его словам, в семинаре-совещании может принять участие федеральный эксперт. Договоренность об этом достигнута в ходе прошедшей рабочей встречи врио Главы Чувашии с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным в Казани в минувшую субботу.
Олег Николаев также поручил проработать вопрос по контрактам жизненного цикла при проектировании таких объектов, как новый корпус Республиканской клинической больницы и инфекционного стационара Республиканского противотуберкулезного диспансера.
Напомним, что в Чувашии функции по проектированию, сопровождению, организации строительного процесса и вводу объектов в эксплуатацию планируется возложить на Службу единого заказчика, подведомственную Минстрою республики.
Один Ответ
Закрывают единого заказчика, отрывают единого заказчика, опять закрывают, опять открывают. На моей памяти это уже третий раз. Только название меняется: центр, управление, служба…
А качество работы этой «службы» с каждым разом всё ниже и ниже. Да и период работы неизвестен. Нет стабильности и надежности.