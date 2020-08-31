Олег Николаев выйдет в прямой эфир из новой школы в селе Байгулово

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Новая современная средняя общеобразовательная школа на 165 учащихся, построенная в рамках нацпроекта «Образование» в с. Байгулово Козловского района, откроется 1 сентября. Оттуда же в 10.00 часов врио Главы Чувашии в прямом эфире выйдет на связь со школьниками, студентами и преподавателями республики.

Организованный в студии вещания новой сельской школы телемост будет посвящен началу нового учебного года. К нему присоединятся ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГАУ, ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Канашский транспортно-энергетический техникум, школы г. Чебоксары. Прямой эфир также покажет Национальная телерадиокомпания Чувашии.

Опубликовано: 1 сентября 2020 г.


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