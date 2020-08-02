Социальные объекты должны сдаваться в срок, а городской мусор «подешевеет»: итоги планерки врио Главы Чувашии

На прошлой неделе были подписаны соглашения о сотрудничестве республики с рядом федеральных структур, в том числе с АНО «Цифровая экономика», корпорацией «Проект-техника», Промсвязьбанком. Об этом напомнил врио Главы Чувашии Олег Николаев на вчерашней правительственной планерке.

ПОРУЧЕНИЕ.

РЕСПУБЛИКАНСКИМ МИНИСТЕРСТВАМ И ВЕДОМСТВАМ ПОДГОТОВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ СОГЛАШЕНИЙ.

Очень важно, чтобы достигнутые договоренности с этими федеральными структурами без промедления эффективно воплощались в жизнь, нацелил врио Главы. Предложения заинтересованным нашим структурам необходимо представить в течение ближайшей недели.

ПОРУЧЕНИЕ.

В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ ПРОИНСПЕКТИРОВАТЬ ПОДПИСАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНТИВИРУСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Далее была затронута тема разрешения работы торговых центров с соблюдением определенного алгоритма безопасности. Речь идет пока об объектах торговли площадью свыше 800 кв. метров. Руководитель организации или индивидуальный предприниматель несут ответственность за соблюдение всех норм и правил и должны подписать соответствующую декларацию. Однако, как доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Иванов, из 150 торговых предприятий пока лишь с десяток представили такие декларации.

Врио Главы поручил также вице-премьеру Алле Салаевой обратить повышенное внимание рабочей группы по противодействию вирусу на заключение деклараций. «Все предприятия торговли и общепита должны быть охвачены вашим вниманием, — сказал Олег Николаев. — Снятие ограничений в ряде областей еще не означает, что отменен режим повышенной готовности в целом».

ПОРУЧЕНИЕ.

ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ПРОВЕСТИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ СООБЩЕСТВОМ В ЧАСТИ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ.

Поправками в соответствующий указ врио Главы разрешена также работа предприятий общепита. В некоторых из них до сих пор можно было и кальян покурить. Но в конце июля Совет Федерации РФ одобрил законопроект об изменениях в отдельные законодательные акты по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции. Из него следует, что на кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, включая административные штрафы. Законом вводится запрет на использование электронных курительных изделий и кальянов в тех же общественных местах, где сейчас запрещено курение табака. Это, помимо прочего, и заведения общепита. И теперь заведения, в которых есть кальяны, должны будут отказаться от предоставления услуг питания. Или еда, или кальян…

Врио Главы обратил внимание предпринимателей общепита на соблюдение законодательного нововведения. «Если не будет должного понимания, надо тогда в рейдовом порядке выявлять и наказывать нарушителей. А санкции за это серьезные», — сказал он.

ПОРУЧЕНИЕ.

МИНСТРОЮ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ПРОВЕСТИ СЕМИНАР ПО ИЗМЕНЕНИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

На совещании был рассмотрен ход капитального ремонта объектов социальной сферы. В сфере образования на ремонт 153 объектов в 2020 году предусмотрено более 1,3 млрд рублей, доложил министр образования и молодежной политики Сергей Яковлев. Около половины этой суммы предназначено на обновление 31 школьного здания с износом более 50%. На сегодня отремонтировано 24 здания. На капремонт 43 детсадов выделено 36,3 млн рублей, 23 детсада уже готовы.

В культурной сфере обновление зданий также идет достаточно неплохо. В Порецком, Канашском, Яльчикском, Шемуршинском районах своевременно и ритмично осваиваются выделенные средства. А вот в Алатыре освоено лишь полтора процента, доложила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Роза Лизакова. В ряде муниципалитетов вызывает нарекания качество проектно-сметной документации, затянутость получения разрешений. В ряде случаев специалисты оказываются просто не готовы качественно выполнять эту работу. Сказывается и множество изменений в строительных нормативах. Поэтому врио Главы видит необходимость в проведении специальных семинаров по линии Минстроя, на которых следует изучить нововведения в строительном процессе.

ПОРУЧЕНИЕ. ОРГАНИЗОВАТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕПУТАТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ В РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПО ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ В СБОРЕ И ВЫВОЗЕ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

С 1 июля изменились тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами. Как проинформировала руководитель республиканской Госслужбы по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова, в городе плата составит 62 рубля 76 копеек с человека, что ниже на 39 копеек по сравнению с предыдущим периодом. На селе размер платы 50 рублей 2 копейки — это выше на 2 рубля 6 копеек, что связано с разницей в нормативах по сравнению с городом. При этом предельный тариф на обращение с отходами в республике самый низкий в ПФО.

Врио Главы поручил обеспечить широкое участие в работе по разъяснению тарифной политики в области обращения с отходами администраций, депутатов — как Госсовета, так и местных законодательных собраний. «Чтобы каждый человек знал о предполагаемых изменениях, чтобы мы могли получить максимальное количество откликов, — подчеркнул Олег Николаев. — Надо выработать алгоритм соответствующего информирования, в ходе которого мы получим и обратную связь».