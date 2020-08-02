Кредитный портфель ВТБ в Чувашии достиг 35 млрд рублей

За первое полугодие 20120 года общий кредитный портфель ВТБ в Чувашской Республике увеличился на 9,5% и на 1 июля достиг 35,1 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц вырос на 3% и составил 39,5 млрд рублей.

Кредитный портфель физлиц увеличился на 9% и на 1 июля 2020 г. составил 16,4 млрд рублей. Более половины – 8,9 млрд рублей — приходится на ипотечные кредиты (прирост с начала года +19%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 6,2 млрд (+1,5%). Всего за шесть месяцев жители региона оформили в ВТБ кредитов на 4 млрд рублей, это на 11% больше чем за аналогичный период прошлого года. Больше половины данной суммы – 2,5 млрд рублей – составила ипотека (+70% к показателю 2019 года). Объем выдачи кредитов наличными составил 1,4 млрд рублей, автокредитов – 182 млн рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц вырос за отчётный период на 5%, до 29,1 млрд рублей. Наибольший рост в данном направлении достигнут по инвестиционным продуктам — на 12%, до 9 млрд рублей.

Кредитный портфель в сегменте корпоративного бизнеса с начала года вырос на 10% и превысил 18,7 млрд рублей. В структуре портфеля более 13 млрд рублей приходится на кредиты в сегменте среднего и малого бизнеса (+7%). Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату составил 10,4 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов прокомментировал: «Не смотря на пандемию, оказавшую серьезное влияние как на экономическую ситуацию в регионе в целом, так и на банковский рынок, нам удалось по итогам полугодия сохранить положительный тренд развития бизнеса. В отчетный период мы активно развивали партнерство с застройщиками — финансировали строительство жилых домов, запускали специальные дисконтные программы, благодаря которым мы смогли сделать одни из лучших предложений по ипотечным займам на рынке. В результате объем выданной ипотеки вырос практически в два раза. Большой интерес жители республики проявили к программе «Ипотека с господдержкой 2020», по которой на сегодня выдано 225 займов на сумму 458 млн рублей. Также приоритетным направлением работы банка в первом полугодии стало участие в программах государственной поддержки бизнеса и населения, пострадавших в результате пандемии COVID-19. На сегодняшний день общая сумма поддержки физических и юридических лиц составила 3,6 млрд рублей».