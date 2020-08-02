Сурки ушли в спячку в середине августа

Подготовку к ней грызуны начали заранее. На Батыревском участке заповедника «Присурский» в начале третьей декады июля сурки начали медленно собираться у семейных зимовочных нор, хотя некоторые особи оставались на посевах многолетних трав до начала августа, сообщает старший научный сотрудник заповедника Миназым Рахматуллин. Первая закрытая нора («запечатывают» их сурки земляными пробками) отмечена в начале первой декады августа, а ближе к концу второй декады открытых нор не осталось. Период между уходом первой сурчиной семьи и залеганием на зимнюю спячку всех семей составил 16 дней. За всю историю наблюдений средний период залегания сурков в спячку составляет 29 дней, пишут на сайте в заповеднике «Присурский». При этом самый продолжительный период наблюдался в 2012 году — 58 дней, а самый короткий в 2016-м — 7 дней.