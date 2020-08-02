Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Смиротворец-2020»

Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики продолжают прием заявок на участие в ХII Всероссийском конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец».

Принять в нем участие могут журналисты федеральных и региональных СМИ, освещающие вопросы межэтнического взаимодействия, жизнь, культуру и традиции народов многонациональной России.

Конкурсные работы рассматриваются в шести основных номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печать», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Нация победителей», а также в специальных номинациях «Поколение мультимедиа» (для студентов профильных факультетов вузов) и «Блоги» (публикации в социальных сетях и на различных интернет-платформах).

Принимаются работы, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года. Журналистам Приволжского федерального округа необходимо направить материалы и документы на конкурс до 1 октября на электронный адрес: konkurs@nazaccent.ru.

Отметим, работы СМИ Чувашской Республики неоднократно входили в число лучших на Всероссийском конкурсе «СМИротворец». В 2014 году газета «Советская Чувашия» заняла 2 место в федеральном этапе конкурса в номинации «Печать», Национальная телерадиокомпания Чувашии – 3 место в номинации «Телевидение», в 2016 году газета «Грани» стала победителем окружного этапа конкурса, в 2019 году «Тӑван радио» стал обладателем второго места в окружном этапе.

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