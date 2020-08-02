В Красноармейском райпо прошел семинар, посвященный 100-летию Чувашпотребсоюза

100-летию Чувашпотребсоюза был приурочен 20-й республиканский семинар-совещание с представителями средств массовой информации на базе Красноармейского райпо.

Для журналистов печатных средств массовой информации, телевидения и радио был проведен пресс-тур, в ходе которого они ознакомились с работой хлебозавода, приемо-заготовительных пунктов, магазинов райпо.

Красноармейское райпо – одно из ведущих районных потребительских обществ Чувашпотребсоюза и системы Центросоюза России. Доля райпо в товарообороте района составляет 36 процентов. На международном форуме «Хлеб, ты – мир» в Калуге красноармейские пекари стали обладателями Кубка качества Центросоюза. В последние годы Красноармейское райпо сделало большой рывок в модернизации материально-технической базы, развитии отрасли торговли, заготовок, оставаясь одним из важнейших градообразующих предприятий района, надежным партнером администрации района, сельских жителей.

В рамках семинара участники посетили завод строительной керамики «Кетра», возложили цветы к памятнику «Памяти павших – во имя живых», отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны.

Роль потребительской кооперации в развитии сельских территорий обсудили на круглом столе, в котором приняли участие председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов, глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, директор Центра информации и коммуникаций Центросоюза России Галина Лашманова, руководитель Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике- Чувашии Татьяна Евдокимова, председатель Союза журналистов Чувашской Республики Валерий Комиссаров, ректор Чебоксарского кооперативного института Валерий Андреев.

– Наши ежегодные встречи дожили до юбилея – 20 лет прошло с первого пресс-тура, – отметил Валерий Михайлович. – За это время менялись состав участников, места дислокации, но неизменной осталась дружба, партнерское сотрудничество и большое желание делать общее дело на благо Чувашской Республики.

20 выездной семинар с журналистами проходит в год 100-летия Чувашпотребсоюза. За свою вековую историю потребительская кооперация доказала свою высокую жизнеспособность, актуальность, а главное — необходимость и востребованность. Чувашпотребсоюз был и остается одним из основных партнеров органов государственной власти и местного самоуправления в решении социальных проблем на селе и улучшении качества жизни сельских жителей. В сложных условиях, связанных с ограничениями по коронавирусу, кооператоры сохранили свое присутствие на сельских территориях, обеспечили бесперебойное снабжение населения товарами и услугами.

В своем выступлении руководитель потребсоюза рассказал об инновационных проектах, реализуемых в потребкооперации – модернизации материально-технической базы, цифровизации торговли, участии в проекте по развитию агентской сети Сбербанка, автоматизации общественного питания, развитии мобильной торговли и других. Эти достижения результат совместной работы всех кооператоров Чувашии, активной поддержки Центросоюза России, органов власти.

Валерий Павлов отметил, что информационная открытость, прозрачность – одна из приоритетных задач, которую ставит перед собой Чувашпотребсоюз и выразил признательность журналистам за многолетнее сотрудничество, оперативность, профессионализм, активную гражданскую позицию.

Гости семинара отметили, что Чувашпотребсоюз является лидером системы Центросоюза России и его деятельность регулярно освещается в средствах массовой информации, сети интернет, высказали пожелание, чтобы было больше публикаций, репортажей о людях труда.

По предложению Роскомнадзора Чувашии Чувашпотребсоюз в лице Валерия Павлова первым в системе Центросоюза России подписал Кодекс добросовестных практик – кодекс этической деятельности в сети интернет для обеспечения безопасного информационного пространства.

Приятным продолжением юбилейного семинара стало вручение наград. Председателю Совета Чувашпотребсоюза Валерию Павлову, председателю совета красноармейского райпо Розе Николаевой вручены Благодарности депутата Госдумы России Леонида Черкесова. Почетная грамота Центросоюза Российской Федерации вручена редакции газеты «Чувашский потребительский союз», редакции Красночетайской районной газеты «Наша жизнь» за вклад в освещение деятельности потребительской кооперации Российской Федерации и Чувашской Республики. Благодарственные письма Центра информации и коммуникаций Центросоюза вручены Михаилу Анисимову, министру цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, Зинаиде Павловой, главному редактору Урмарской районной газеты «Херле Ялав» («Красное знамя»), Лилии Петровой, главному редактору Ядринской районной газеты «Ес ялаве» («Знамя труда»), Надежде Антоновой, руководителю- пресс-службы Чувашпотребсоюза.

Также были награждены победители республиканского конкурса средств массовой информации «Потребительская кооперация-2020» в номинации «Чувашпотребсоюзу -100 лет».

Среди республиканских газет и их сотрудников первое место ­ присуждено газете «Советская Чувашия», второе –издательскому дому «Хыпар», третье – газете «Республика». Среди творческих коллективов и корреспондентов радио и редакций районных газет первое место присуждено Николаю Мулянову корреспонденту радиовещания филиала ФГУП «ВГТРК «ГТРК «Чувашия», второе –Владимиру Егорову, старшему редактору радиовещания АУ «Национальная телерадиокомпания Чувашии» министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Представители районных средств массовой информации будут награждены дипломами и денежными премиями в районных потребительских обществах.

На будущий год местом встречи журналистов и кооператоров станет Вурнарский район. Очередной выездной семинар со средствами массовой информации планируется провести на базе Калининского райпо.