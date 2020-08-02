Предпринимателей в Чувашии ждут налоговые преференции и новые виды поддержки

Меры поддержки бизнеса в республике, озвученные на первом заседании Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике, выглядят весьма многообещающе. Врио Главы Олег Николаев даже полушутя заметил, что они могут «ошарашить» бизнесменов.

Данная структура, пожалуй, самая молодая – совет создан указом врио Главы Чувашии от 12 августа 2020 года. В его составе — представители органов исполнительной власти, ресурсоснабжающих организаций, организаций поддержки бизнеса и институтов развития, общественных структур. Совет определяет и реализует единую инвестиционную политику в регионе по созданию благоприятных условий для развития, привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства.

Все это должно соответствовать целям, поставленным в Послании Президента Владимира Путина в сфере развития малого и среднего бизнеса, напомнил, открывая заседание в качестве председателя совета Олег Николаев. Защита предпринимателей – дело государственной важности, не зря главной в этой работе определена Прокуратура России. На региональном же уровне «полезно периодически собираться и обсуждать процесс реализации крупных и не только инвестиционных проектов», сказал врио Главы. Состав совета не окончательный, он может дополняться по мере необходимости, и прежде всего — представителями непосредственного бизнес-сообщества.

Как будет организована работа совета, рассказал вице-премьер – и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. В качестве основных задач совета – подготовка и рассмотрение предложений по совершенствованию налогового законодательства, устранению административных барьеров, а также инвестиционных паспортов муниципалитетов. При этом будет учитываться мнение как экспертов, так и предпринимателей. Решения совета будут оформляться протоколом с последующим размещением в интернете.

Тема налоговой политики в сфере бизнеса нашла место на этом же первом заседании. Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков представил меры по совершенствованию регионального законодательства для улучшения предпринимательского климата в регионе. Прежде всего, новые налоговые преференции, что важно именно сейчас, когда идет формирование бюджета на 2021 и последующие два года.

Министр назвал уже действующие льготы, в частности, пониженная ставка по налогу на прибыль при инвестициях более 50 млн рублей. Однако в 2018 году этой льготой не воспользовался ни один налогоплательщик, в 2019 – только один… Существенные послабления действуют для резидентов территории опережающего развития в Канаше. В условиях пандемии был принят специальный пакет мер поддержки. Это, к примеру, минимизация налоговой ставки по упрощенной системе, снижение ставки по налогу на имущество в ряде случаев.

Запланированы и новые преференции. Для индивидуальных предпринимателей предусматривается пересмотр размера потенциально возможного годового дохода на единицу среднесписочной численности, увеличение количества видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение ПСН, на 24 вида, продление налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП, применяющих ПСН и УСН, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной сферах. Установлены также льготные налоговые ставки для организаций, получивших статус налогоплательщика-участника специального инвестиционного контракта.

Предполагается расширить возможности применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. С 1 июля в республике введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». В качестве самозанятых на сегодняшний день уже зарегистрирован 2421 житель.

Олег Николаев поручил обсудить все эти меры на площадках республиканской Торгово-промышленной палаты, «Деловой России», «Опоры России» и дать свои предложения. А относительно контролирующих и надзорных органов высказано пожелание, чтобы они в своей деятельности «смотрели и с точки зрения защиты предпринимателей».

Дмитрий Краснов предложил предусмотреть для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания и бытовых услуг, пониженную ставку по упрощенной системе. А также продлить действие льготного режима налогообложения на 2021 год для плательщиков, вошедших в перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики.

Руководитель экономического ведомства коснулся и нестареющей темы административных барьеров, тормозящих бизнес. Многие из них уже устранены, в частности, на реализацию приоритетных инвестпроектов земельный участок можно получить без торгов. Работает ряд организаций по поддержке и защите бизнесменов.

Но надо двигаться дальше. Минэкономразвития предлагает субъектам МСП выдавать субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания, развития или модернизации производства товаров. Облегчается и доступ бизнес-субъектов к финансовым инструментам. Почти вдвое будет снижен коэффициент покрытия залогового обеспечения при выдаче микрозаймов. А максимальную сумму единовременно выдаваемого гарантийного поручительства по одному договору есть намерение увеличить до 100 млн рублей вместо нынешних 25 млн.