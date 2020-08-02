Совет по развитию инвестиционной и предпринимательской активности приступил к работе

Сегодня состоялось первое заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей в Чувашской Республике.

Совет создан указом врио Главы республики от 12 августа нынешнего года. Открывая заседание в качестве председателя совета, Олег Николаев напомнил, что это сделано для формирования единой инвестиционной политики на территории региона и создания благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, на что нацеливает Послание Президента России Владимира Путина. Вице-премьер — и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов рассказал об организации деятельности совета и мерах по снятию административных барьеров в предпринимательской сфере. Подробности в следующем выпуске «СЧ».