Сбербанк одобрил первый в Чувашии кредит под 2% государственному СМИ

Помощь в рамках программы государственной поддержки получило АО «Газета «Советская Чувашия»

18 августа 2020 года, Чебоксары — Накануне кредитный комитет Сбербанка одобрил предоставление кредита предприятию на текущие расходы общественно-политического издания до декабря 2020 года.

И.о. управляющего Чувашским отделением Сбербанка Сергей Анисимов подчеркнул, что «Советская Чувашия» — надежный партнер Сбербанка: «Здесь работает очень сильный и профессиональный коллектив журналистов. Уверен, что кредитная поддержка позволит компании не только сохранить ценные кадры, но и увеличить тираж издаваемой газеты», – отметил он.

Владимир Васильев, генеральный директор АО «Газета «Советская Чувашия»: «Льготный кредит – важная и своевременная мера поддержки для нашего издания. Условия, предложенные сегодня Сбербанком и Правительством РФ, позволят нам продолжить стабильно работать. Газета «Советская Чувашия» продолжит выходить в свет с актуальными новостями и общественно-политическими материалами 3 раза в неделю».

Напомним, что за таким кредитом могут обратиться предприятия так называемых пострадавших отраслей, в которым с конца мая относятся и средства массовой информации. На 85% подобные кредиты будут обеспечены государственной гарантией, а рассчитываться заем будет по простой схеме — сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Важный момент – такой кредит можно направить не только на выдачу заработной платы, но и на погашение других кредитов или финансирование оборотных средств. В общем, на любые расходы, которые связаны с бизнесом и подтверждены документами — деньги можно тратить на закупку материалов, аренду, авансы поставщикам, коммунальные услуги, зарплату работникам и вознаграждения подрядчикам.