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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АНАТОЛИЙ ЛЕСУН
начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

«Традиционно со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми работает Горьковская железная дорога, мы подписываем пятилетние соглашения. Поскольку срок предыдущего соглашения с Чувашской Республикой истек, с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым мы подписали новое. Мы также принципиально обговорили условия изменения пассажиропотока, рассмотрели перспективы совместных проектов по улучшению качества обслуживания. В рамках достигнутых договоренностей также предполагается совместная работа над реализацией инвестиционного проекта «Проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург».

Опубликовано: 19 августа 2020 г.


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