АНАТОЛИЙ ЛЕСУН

начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

«Традиционно со всеми субъектами Российской Федерации, с которыми работает Горьковская железная дорога, мы подписываем пятилетние соглашения. Поскольку срок предыдущего соглашения с Чувашской Республикой истек, с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым мы подписали новое. Мы также принципиально обговорили условия изменения пассажиропотока, рассмотрели перспективы совместных проектов по улучшению качества обслуживания. В рамках достигнутых договоренностей также предполагается совместная работа над реализацией инвестиционного проекта «Проектирование и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург».