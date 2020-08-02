Пожилых людей приглашают на бесплатные занятия в спортзалы

Помогать в тренировках им будут волонтеры и инструкторы

Как уже сообщала «СЧ», на этой неделе Олег Николаев подписал Указ «О дополнительных мерах по привлечению граждан старшего поколения к активному спортивному образу жизни». Помогать пожилым людям в спортивных занятиях будут не только организации, подведомственные Минспорта республики, — к реализации указа рекомендовано привлечь и органы местного самоуправления, и волонтеров: студентов, спортивных инструкторов, рассказал на брифинге министр физкультуры и спорта Василий Петров.

Занятия будут проходить на объектах спорта республиканского значения во время их минимальной загруженности. Приобщаться к спорту старшее поколение будет бесплатно, в группах по нескольку человек по специальным физкультурно-оздоровительным программам. Для положительного эффекта будет учитываться возраст и состояние здоровья пожилых людей. Предварительный медицинский осмотр позволит определить, какие виды физической активности им подходят, — для того, чтобы занятия пошли на пользу, а не во вред.

Несомненно, возникает вопрос, а с какого возраста люди могут воспользоваться спортивными залами на бесплатной основе? «Реализация указа открывает новые возможности для занятия спортом лицам старшего возраста, а именно — женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет», — сказал по этому поводу Василий Петров. По мнению министра, такие занятия не только укрепят здоровье пожилых жителей республики, но и придадут им уверенности в завтрашнем дне, расширят круг их общения. Василий Петров также напомнил, что дополнительные меры по поддержке людей старшего поколения в их желании вести активный образ жизни были заложены в Стратегию развития физической культуры и спорта Чувашской Республики до 2024 года.

Кстати, по данным Минспорта республики, на начало этого года физкультурой и спортом в Чувашии систематически занимались 12,5% лиц старшего возраста (женщины 55–79 лет и мужчины 60–79 лет). В результате реализации проекта «Спорт — норма жизни» к 2024 году данный показатель, по прогнозам, должен увеличиться до 25%.

Между тем Возможности для занятия физкультурой и спортом расширились не только у пожилых людей. С 15 августа все жители республики могут ходить в бассейны, тренажерные залы, заниматься в фитнес-центрах — с соблюдением необходимой социальной дистанции в полтора метра. Соответствующие изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения внес на днях врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Фото Максима Васильева:

По прогнозам, через три года каждый четвертый пенсионер республики будет заниматься физкультурой и спортом.