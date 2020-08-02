Победители военно-исторической викторины приглашаются на награждение

«Этот день мы приближали, как могли»

В Год памяти и славы в России газета «Советская Чувашия» выступила организатором Чувашской республиканской историко-познавательной викторины «Этот день мы приближали, как могли», посвященной 75-летию Великой Победы и 100-летию образования Чувашской автономной области.

32 вопроса викторины, связанные с проявленными нашими земляками отвагой и героизмом на полях сражений, трудовым подвигом в тылу, интересными фактами на тему событий Великой Отечественной войны, были опубликованы в номере нашей газеты от 8 мая.

В викторине приняли участие 192 человека (от дошкольников до восьмидесятилетних пенсионеров), проживающие в Чувашии и в других регионах страны. 18 из них показали себя истинными знатоками истории Великой Отечественной войны и стали победителями.

19 августа оргкомитет приглашает победителей викторины на торжественную церемонию награждения, которая пройдет в конференц-зале Чувашского национального музея. Начало в 10.30.

Александр Петров