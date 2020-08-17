Грамота и принтер за спасение девочки

На планерку в администрацию Чебоксар вызвали вчера девятиклассника городской школы №19 Сергея Михайлова. Руководители города решили поблагодарить его за героический поступок — в июле, в деревне Талой Ядринского района Сергей спас местную девочку, тонувшую в пруду.

Грамоту, благодарственное письмо, а также цветной принтер юному герою вручили глава города Чебоксары Евгений Кадышев и глава администрации Алексей Ладыков. Слова благодарности за воспитание отважного сына они передали и родителям — заочно отцу Сергея, и лично — маме Надежде Александровне, тоже пришедшей на планерку. А в управлении МЧС по Чувашии сообщили, что они готовят документы на представление Сергея Михайлова к медали « За спасение погибавших»

Фото gcheb.cap.ru