В Общественной палате Чувашии состоялся круглый стол на тему: «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов»

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты Чувашии, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, директор Московского бюро по правам человека, председатель Ассоциации «НОМ» Александр Брод, председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков, Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Чувашской Республике Александр Рыбаков, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Станислав Николаев, представители некоммерческих организаций, СМИ.

Член СПЧ, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод рассказал о новых формах голосования.

Во время проведения голосования в сентябре 2020 года будут применены новые формы голосования в современной российской электоральной практике. Внесение изменений в статьи 22 и 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» предполагает возможность проведения голосования на выборах и референдумах в течение нескольких дней подряд. Возможность проведения голосования на выборах и референдумах вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

По словам Александра Брода, применение новых форм голосования направлено на расширение возможностей участия различных категорий избирателей в выборах, создание более комфортных условий для реализации активного избирательного права. Новые формы голосования расширяют инструментарий проведения выборов, создают поливариативность для каждого конкретного избирателя, с учетом его графика работы или учебы, наличия тех или иных обстоятельств и жизненных планов.

Александр Брод представил экспертную оценку этапа выдвижения и регистрации кандидатов в рамках текущих кампаний в республике: «Избирательная кампания в Чувашии проходит в штатном режиме. В выборах участвуют несколько партий. Это, в первую очередь, говорит о том, что избирательная кампания проходит в конкурентом режиме, представляет широкий партийный спектр и способствует появлению новых лиц в республике».

Также отметил значимость общественных наблюдателей, которые следят за ходом проведения голосования. «Именно благодаря общественным наблюдателям мы можем обеспечить чистоту и прозрачность проведения выборов. Наблюдатели находятся на местах в течении всего голосования, а также присутствуют при подсчёте голосов».

Эксперт рассказал об опыте взаимодействия Ассоциации НОМ с Общественной палатой Чувашии, отметил, что было выстроено успешное сотрудничество в вопросах обучения общественных наблюдателей и организации экспертных обсуждений по актуальным вопросам кампании. Он рекомендовал Общественной палате республики «продолжать тот конструктивный настрой по подготовке наблюдателей, проявить активность и охватить все избирательные участки, в том числе отдаленные».

Председатель Общественной палаты Чувашии Алексей Судленков рассказал об опыте работы Общественной палаты Чувашской Республики в организации общественного наблюдения за ходом проведения выборов в Чувашской Республике.

Он отметил, что Общественная палата Чувашии ведет активную работу по подготовке общественных наблюдателей уже с 2015 года. «В 2015 году был запущен региональный проект «Общественный контроль на выборах в Чувашской Республике», объединяющий «горячую линию» связи с избирателями и «Корпус общественных наблюдателей. Именно тогда началось зарождение института общественного контроля на выборах, не связанный ни с политическими партиями, ни с кандидатами», — отметил Алексей Судленков.

«В 2018 году на выборы Президента РФ Палата Чувашии подготовила более 2000 наблюдателей, а на голосование по поправкам в Конституцию РФ на избирательные участки было направлено порядка 8000 наблюдателей. Все они прошли обучение, наблюдателям были выданы памятки и все необходимые материалы для ведения наблюдения на участках», — подчеркнул председатель Палаты.

Как отметил Алексей Судленков, работа по подготовке общественных наблюдателей будет продолжена и на выборах в сентябре 2020 года.

Впервые в республике применялась практика прохождения кандидатов на пост Главы Чувашии муниципального фильтра. Об этом рассказал исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Станислав Николаев. В районах республики были организованы коммуникационные площадки, где кандидаты представляли свое видение развития республики. «Был составлен график встреч в муниципальных образованиях республики. Всего было проведено порядка 24 встреч. Встречи позволили обеспечить равные условия прохождения муниципального фильтра. Особенно важно, что реализация данной идеи была построена на взаимоуважении и нацеленности на развитие», — отметил Станислав Николаев.

Председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков рассказал о ходе подготовки к проведению выборов в сентябре 2020 года в Чувашской Республике.

Выборы будут проводится в течении трех дней – это 11, 12 и 13 сентября 2020 года. В настоящее время на пост Главы региона выдвинуто 5 кандидатов. В данный момент все кандидаты участвуют в предвыборной агитации: проводят встречи с избирателями, выпускают агитационные материалы. С 15 августа 2020 года начнется предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях.

Он отметил, что в проведении выборов в сентябре 2020 года сохранится голосование в труднодоступных населенных пунктах «Это те населенные пункты, где нет избирательного участка и затруднено транспортное сообщение. Легче выехать к самим избирателям, чем избиратели будут добираться до ближайшего пункта для голосования. Данная форма показала свою востребованность в ходе проведения голосования по Конституции и оказалась удобной для избирателей».

Председатель ЦИК Чувашии предложил создать на базе Общественной палаты Чувашии единый информационный центр на время единого дня голосования. По словам Александра Цветкова, это обеспечит максимальное информирование населения и повысит открытость и прозрачность проведения выборов.

Напомним, что в сентябре 2020 года жители Чувашии будут выбирать Главу Чувашской Республики и депутатов в органы местного самоуправления, в том числе жители столицы Чувашии сделают свой выбор за депутатов Чебоксарского городского Собрания депутатов 7 созыва.