Школьникам не придется носить маски и сдавать анализ на коронавирус

17 августа на еженедельном совещании врио Главы Чувашии Олега Николаева с членами республиканского правительства министр образования региона Сергей Яковлев рассказал, что ждет школьников в новом учебном году с учетом пандемии коронавируса. В частности, он ответил на волнующий родителей вопрос о требовании к ученикам предоставлять анализ на COVID-19.

«В школах и детских садах республики нет обязательных требований по ношению масок, а также не будут требовать справку об анализе на коронавирус или наличии в крови антител», – отметил Сергей Яковлев.

Кроме того, в новом учебном году, учитывая сохраняющиеся риски распространения коронавирусной инфекции, согласно дополнительным санитарным правилам к организации учебного процесса в условиях пандемии, во всех школах и детских садах региона будет проводиться обязательный «утренний фильтр» измерения температуры тела, который позволит своевременно выявить и изолировать школьников с признаками заболеваний, будет запрещено проведение массовых мероприятий, должна будет соблюдаться групповая изоляция и регулярная дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов воздуха.