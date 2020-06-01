Исторические здания на улице Союзной. Чебоксары, начало 1930-х

Фото из архивов Национального музея и ЧГИГН

Фотография начала 1930-х годов — в центре здание, сохранившееся до наших дней, в окружении исчезнувших навсегда. Сохранившееся здание — это Успенская церковь. Пока еще с колокольней, но уже без крестов, так что это 1931-1933 годы. Представьте на минуту, что в 1979 году при подготовке дна будущего Чебоксарского залива, церковь, как и все остальные исторические здания в этой части города, исчезла. И все — не стало бы ориентира, который сегодня так помогает в определении места расположения на старых фотографиях.

Сейчас эта часть города называется Московская набережная, за нашей спиной находится стоянка яхт, а металлический забор, ее огораживающий, проходит ровно по месту, где играют дети. На фотографии на первом плане проходит улица Союзная, слева древнее сооружение (начало XVIII века), называемое в разные времена то домом воеводы, то домом магистрата — в общем, городская администрация в нынешнем понимании. Справа сооружение помоложе (начало ХХ века) — бывший постоялый двор купца Антонова, затем гостиница «Заря», на момент съемки в нем размещались Строительный техникум и Педагогический рабфак. Здания эти разделял небольшой переулок, названный Театральным, он соединял улицы Розы Люксембург и Союзную, и вел к Чувашскому государственному театру.

ИНТЕРЕСНО

«Памятники древности» — так называлась заметка в сентябрьском номере газеты «Красная Чувашия» (с 1952 года «Советская Чувашия») за 1940-й год. Она касалась и нелегкой судьбы дома воеводы: «Многовековой поволжский город Чебоксары обладает интересными памятниками старинной архитектуры. Среди них бывший воеводский дом, построенный в эпоху царствования Петра I. К сожалению, дом воеводы сильно попорчен позднейшими переделками. Воеводский дом, когда-то имевший своды на обоих этажах, стенные росписи, внутренние ходы, красивые и оригинальные наличники окон, сильно пострадал от всякого рода «реконструкций». И было от чего печалиться — после революции именуемое Домом Совдепа № 24 здание, за небольшой срок сменило нескольких хозяев: была в нем первая городская электростанция, добровольная пожарная дружина, гараж пожарной команды, а в 1924 году оно было отдано под городскую баню. Лет через десять по этой причине отсырело, стало аварийным.

После открытия новой коммунальной бани по улице Ярославской оно использовалось как склад. Пребывавший в таком состоянии дом с более чем метровой толщины стенами пришел в полнейшую негодность и в начале 1960-х годов был снесен. В 1971 году троллейбусный маршрут № 1 был продлен до Успенской церкви, и разворачивались троллейбусы на месте разрушенного дома…

Текст и обработка фотографии Владимира Трофимова

Рубрика «История в фотографиях» публикуется в рамках проекта «Сто лет республике», направленного на информационную поддержку подготовки и празднования 100-летия Чувашской автономии, популяризацию знаний об истории Чувашии и ее сегодняшнем дне и выходящего при поддержке Миниформполитики республики.