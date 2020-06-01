Олег Николаев посетил с рабочим визитом Новочебоксарск

Новые производства, дороги и поддержка спортсменов

Кроме традиционных касок, жилетов и противогазов гостям новочебоксарского «Химпрома» вручают в эти дни еще и медицинские маски с перчатками. Такое «обмундирование» получил и врио Главы Чувашии Олег Николаев, посетивший завод в рамках рабочей поездки по городу. Но прежде, за территорией предприятия, высокие гости притормозили и оценили работу дорожников: сегодня в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у проходной ремонтируется участок улицы Промышленной.

Замещают импорт

На самом заводе руководителю республики продемонстрировали единственный в России цех по производству гипохлорита кальция, открытый в 2018 году. С гордостью показали и разработанное совсем недавно, в апреле, антибактериальное средство «Дезново». Завод безвозмездно поставляет этот антисептик в медицинские и социальные учреждения Чувашии.

Готовятся на предприятии к реализации еще одного масштабного инвестиционного проекта — строительства цеха по производству пероксида водорода по антрахиноновой технологии. В конце мая состоялась забивка первой сваи корпуса, в котором и будут выпускать данное вещество (тоже впервые в России!). Продукт, как объяснили специалисты, востребован в медицине, текстильной, целлюлозно-бумажной и горнодобывающей отраслях.

«Это продолжение курса на импортозамещение», — с гордостью подчеркнули на заводе. И, кстати, заметили, что места на «Химпроме» под новые производства еще много: на его территории могла бы поместиться тысяча футбольных полей.

Переезд к следующей точке — и вот уже гости, меняя перчатки и маски на свежие, минуют еще одну проходную — ТЭЦ-3. Здесь, между бесконечных труб, вентилей и датчиков, Олегу Николаеву рассказали о подготовке к грядущему отопительному периоду. Среди прочего запланирован и уже начат капитальный ремонт котлоагрегата № 6. Работы позволят обеспечить надежное теплоснабжение населения и предприятий города.

Теплое отношение к спорту

Еще одним пунктом поездки стала новочебоксарская спортшкола олимпийского резерва № 3, где уже давно идет поэтапная реконструкция с привлечением федеральных средств. В 2003-2006 годах обновлен плавательный бассейн, в 2011-2013 — легкоатлетический манеж. На очереди высотный четырехзальный блок с помещениями для занятий настольным теннисом, вольной борьбой, боксом. И поскольку зимой температура в залах, бывает, опускается до двенадцати градусов, необходимо провести утепление стен.

«Этот спорткомплекс — очень значимый и один из крупнейших в Чувашской Республике, в нем оттачивают свое мастерство представители восьми олимпийских видов спорта. Очевидно, что эта школа, построенная в конце двадцатого века, и сегодня не утратила своей мощи», — отметил руководитель региона. По его словам, на экспертизу отправлена проектно-сметная документация нового этапа реконструкции, в рамках которого обновятся упомянутые выше четыре зала, всевозможные сети, появятся новые лифты и, к радости спортсменов, будут утеплены стены. В текущем году из республиканского бюджета на реконструкцию четырехзального корпуса выделяется 131,8 млн руб. После всех изменений, продолжил врио Главы республики, комплекс будет совсем иным как по внешнему виду, так и по внутреннему оснащению.

Шанс для развития

Рабочая поездка в Новочебоксарск не могла не завершиться, пусть и внепланово, посещением набережной. Здесь в нескольких местах разрушается не так давно уложенная велосипедная дорожка. Как отрапортовала глава администрации города Ольга Чепрасова, претензионные письма написаны, идет разбирательство, не исключено, что ошибся в своих расчетах проектировщик.

«Новочебоксарск изначально был промышленным городом, таковым он и остается. Сегодня его промышленный потенциал еще и повышается в связи с тем, что нами подана заявка на создание на территории города территории опережающего развития, — подвел итоги поездки Олег Николаев. — Хоть на сегодняшний день правительство такого рода заявки не рассматривает и не удовлетворяет, у нас такая возможность появилась по двум причинам. Первая — Новочебоксарск был ранее признан моногородом, вторая — такие планы мы наметили в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. У нас такой шанс есть, и, в принципе, нам даже подтвердили, что, возможно, в ближайшее время будет подтверждена наша заявка, и Новочебоксарск получит статус ТОСЭР».

Фото cap.ru:

Сейчас на «Т Плюс» готовятся к отопительному периоду, рассказали Олегу Николаеву. Помимо текущего ремонта, стартовал и капремонт котлоагрегата № 6.