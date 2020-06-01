Прокуратура держит на контроле обеспечение жильем сирот

Недавно в Моргаушском районе четырем сельчанам, ранее (в несовершенном возрасте) оставшимся без попечения родителей, предоставлены благоустроенные квартиры.

Но прежде они были вынуждены обратиться в прокуратуру. Выяснилось, что в районной администрации их поставили на учет как нуждающихся в жилье более пяти лет назад. На момент прокурорской проверки заявители своего угла не имели. Рассмотрев прокурорский иск, суд обязал администрацию района решить жилищную проблему сирот. Недавно им торжественно вручили ключи от новых благоустроенных 2-комнатных квартир.

По причине недостатка бюджетных средств, направленных на обеспечение жилыми помещениями детей, лишенных родительского попечения, прокуратура поднимает вопросы перед органами государственной власти об увеличении бюджетных ассигнований. Их размер в течение 2019 года увеличен на 132,1 млн рублей и составил 236,8 млн. рублей. За счет выделенных средств построены и приобретены жилые помещения для 208 детей–сирот, из них после вмешательства прокуроров – 124. На обеспечение жильем граждан указанной категории на 2020 год предусмотрено 378,4 млн рублей.

Конечно, выделенные деньги нужно осваивать своевременно, а для этого необходима качественная работа органов местного самоуправления по подготовке аукционной документации на строительство (приобретение) жилых помещений для детей-сирот и их целевому расходованию. Однако, как показывает прокурорский надзор, в этой сфере нарушения законодательства довольно распространенное явление.

К примеру, установлены факты, что в администрациях Комсомольского, Шумерлинского районов, города Шумерля и других не приняли своевременных мер по формированию конкурсной документации, объявлению и проведению торгов на приобретение жилых помещений с целью формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот. А это, понятно, затягивало их обеспечение положенными квадратными метрами. Также администрация Шумерлинского района не приняла своевременных мер по переводу в специализированный жилищный фонд приобретенных в декабре 2019 года двух квартир и передаче их сиротам. Такое решение принято лишь в конце нынешнего января, а ключи от квартир будущие новоселы получили только в феврале — в рамках рассмотрения представления межрайонного прокурора.

В администрации Мариинско-Посадского района неправомерно исключили гражданина из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем. И не приняли мер по передаче по договору социального найма жилого помещения другому сироте, тогда как срок действия этого договора истек 25 февраля нынешнего года, не содействовали заключению такого договора на новый 5-летний срок. Пришлось прокурору обращаться в суд. Установлены случаи незаконного отказа сиротам в постановке на жилищный учет по различным основаниям в администрациях Ленинского, Московского районов Чебоксар, в Новочебоксарске.