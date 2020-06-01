Голосуешь не по прописке — подай заявление

Вчера в режиме видеоконференции состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Чувашии. На нем, сообщают в ЦИК, был утвержден график работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения (то есть не по месту прописки) при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Подать такие заявления, кстати, теперь можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, готовы принимать их и в МФЦ.
Опубликовано: 5 июня 2020 г.
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