Голосуешь не по прописке — подай заявление

Вчера в режиме видеоконференции состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Чувашии. На нем, сообщают в ЦИК, был утвержден график работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения (то есть не по месту прописки) при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Подать такие заявления, кстати, теперь можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг, готовы принимать их и в МФЦ.