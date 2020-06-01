«Лесная сказка» возвращается к оздоровлению детей

Два месяца санаторий «Лесная сказка» был выбит из колеи привычной работы. Здесь располагался обсерватор для людей, приехавших из других регионов и из-за границы, а также тех, кто напрямую контактировал с инфицированными новым коронавирусом. За ними велось медицинское наблюдение, чтобы в случае заболевания начать лечение. К счастью, никому, из помещенных сюда людей, помощь врачей не понадобилась.

Во вторник последние пациенты обсерватора отправились по домам, а санаторий было решено вернуть детям. Еще в мае здесь силами медицинского персонала проводилось несколько экологических субботников, а 3 июня – полная дезинфекция всех помещений. Несмотря на то, что в них не было зараженных людей, требования санэпиднадзора очень жесткие. Необходимо обработать каждый метр площади специальными растворами, сами сотрудники должны проходить ежедневный медицинский контроль с замером температуры. Такие же правила остаются и в работающем санатории. Все ежедневно будут измерять температуру, обрабатывать руки и носить маски. Снимать маску можно только в своей палате.

Все процедуры для 300 отдыхающих будут индивидуальными, чтобы исключить их контакт между собой. Столы в столовых расставлены таким образом, чтобы расстояние между ними было не менее двух метров. За каждым столом, если только это не члены семьи, по одному человеку.

Смена в санатории рассчитана на 21 день, за который отдыхающие должны успеть получить все необходимые для оздоровления процедуры. К сожалению детей, им придется посвятить все свое время лечению и индивидуальному отдыху, «потусить», как это обычно они делают в такого рода заведениях, не удастся: массовые мероприятия будут исключены, как и родительские дни.

Как сообщили в Минздраве республики, опасения родителей, что у детей будет риск заражения коронавирусом, абсолютно беспочвенны: в «Лесной сказке» не было больных. Что же касается необходимости помещать контактных людей в обсерватор, то, по словам заместителя главного врача БСМП Евгения Орешникова, сейчас ситуация по заболеваемости новой инфекцией изменилась. Во-первых, она перестала быть совсем уж новой и пугающей. Люди в большинстве своем поняли, что после контакта с больным необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию и потому лучше провести это время дома, в привычной обстановке, чем в том же санатории. Во-вторых, нет смысла тратить деньги налогоплательщиков на финансирование пребывающих в обсерваторе без крайних на то причин. А с необходимым минимумом вполне справится санаторий «Алый парус», который продолжит работать в режиме обсерватора до особого распоряжения. На 3 июня здесь находится 12 человек, отъезд 4-х из них состоится 4 июня.