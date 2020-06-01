В период пандемии россияне стали чаще оплачивать покупки безналичными способами

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ и Аналитического центра НАФИ.

До пандемии 46% россиян оплачивали покупки безналичным способом. В период самоизоляции каждый пятый россиянин (21%), использовавший до пандемии различные способы оплаты, стал чаще оплачивать покупки безналично.

Россияне стали реже совершать покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Основная причина этого — необходимость экономить деньги.Более четверти россиян отказались от подобных покупок, боясь, что посылки могут быть переносчиками нового коронавируса.