В период пандемии россияне стали чаще оплачивать покупки безналичными способами

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ и Аналитического центра НАФИ.

До пандемии 46% россиян оплачивали покупки безналичным способом. В период самоизоляции каждый пятый россиянин (21%), использовавший до пандемии различные способы оплаты, стал чаще оплачивать покупки безналично.

Россияне стали реже совершать покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Основная причина этого — необходимость экономить деньги.Более четверти россиян отказались от подобных покупок, боясь, что посылки могут быть переносчиками нового коронавируса.

Опубликовано: 4 июня 2020 г.


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